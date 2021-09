Les Fougerêts Manoir de La Cour de Launay Les Fougerêts, Morbihan Visite d’un manoir médiéval sélectionné par la Mission Bern Manoir de La Cour de Launay Les Fougerêts Catégories d’évènement: Les Fougerêts

**Manoir Cour de Launay / Sélection 2021 de la Mission Stéphane Bern** Il fait l’objet d’un projet de restauration destiné à le sauver et lui assurer encore plusieurs siècles d’existence. C’est dans ce cadre que nous vous proposons de venir découvrir cette architecture manoriale, fidèle témoin des techniques de l’époque. Les fouilles récemment entreprises permettront également de vous présenter le matériel archéologique qui y a été découvert. Le site du manoir de la Cour de Launay, dédié par ses propriétaires à la valorisation du patrimoine, accueille régulièrement des expositions, des conférences et des manifestations dont les détails sont présentés _sur le site internet_ [_www.courdelaunay.com_](http://www.courdelaunay.com) _et sur la page Facebook._ Vous pourrez y voir l’**exposition prétée par les Archives Départementales du Morbihan : “Quelle histoire ! Le morbihan en 56 dates”.**

Le manoir de la Cour de Launay érigé en 1470 a traversé les siècles sans subir de transformations. Son état actuel permet de pouvoir se rendre compte des techniques de construction de l’époque. Manoir de La Cour de Launay 9 Launay, 56200 Les Fougerêts Les Fougerêts Morbihan

