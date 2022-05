Visite d’un lieu d’expérimentation de la permaculture : flânerie vagabonde FERMACULTURE, 4 juin 2022, Annecy.

**Déroulé de notre flânerie vagabonde** • Bienvenue et présentation rapide de l’association FERMACULTURE (permaculture & innovation sociale) • Visite du site et de ses points clés, servant de base à partager avec vous quelques bases de la permaculture • Remise de graines et de conseils pour démarrer un potager où que vous soyez, y compris sur votre balcon Il peut être utile d’apporter de bonnes chaussures ou des bottes car la terre peut être (très) humide, un pot pour ramener un peu de terre chez vous et votre gobelet !

Entrée libre, participation libre et consciente si vous le souhaitez pour soutenir nos projets.

Fermaculture, un jardin permacole en devenir, quatre hectares de nature et de vivant à la lisère d’Annecy

FERMACULTURE 149 ROUTE DE VOVRAY 74000 ANNECY



