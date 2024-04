Visite d’un jardin vivrier tourné vers la préservation de la biodiversité à Marcellois Le jardin biodiversité de Marcellois Marcellois, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », v​enez découvrir comment faire rimer production potagère, esthétique et accueil et préservation de la biodiversité en vous promenant dans ce petit jardin surplombant une vallée de l’Auxois.

Nous vous accompagnerons pour vous donner des précisions sur les aménagements du jardin et la manière de les mettre en place.

Le jardin biodiversité de Marcellois 10 rue du lavoir, 21350 Marcellois Marcellois 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 37 51 39 97 Acquis en 2013, ce jardin n’était alors qu’une pelouse rase bordée de haies et d’arbres. Depuis, le propriétaire a fait en sorte de le transformer petit à petit en jardin vivrier offrant à la biodiversité toutes les conditions nécessaires pour s’épanouir : des pratiques culturales aux variétés mises en place, en passant par les aménagements permettant d’accueillir des espèces animales et végétales. Venez découvrir ce jardin de biodiversité !

© Simon-Pierre Babski