Visite d’un jardin urbain au naturel Le jardin des petits sentiers, 4 juin 2022, Wavrin.

Visite d’un jardin urbain au naturel

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le jardin des petits sentiers

Un jardin qui rassemble ville et nature. Dès l’entrée, on perçoit le calme que dégage cet oasis de verdure. Composé de massifs de vivaces, de graminées et de pergolas recouvertes de roses et clématites.Le feuillage contrasté des arbres et arbustes plantés tout en longueur fait disparaître l’environnement urbain. Une mare qui accueille les grenouilles, libellules des refuges pour les insectes et les oiseaux, des composteurs autant d’équipements qui permettent d’adopter les techniques respectant l’environnement.

3 euros l’entrée gratuit pour les enfants de moins de 15 ans

Le jardin des petits sentiers 32 rue Achille Pinteaux, 59136 Wavrin, Nord, Hauts-de-France Wavrin Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00