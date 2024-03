Visite d’un jardin privé rue de la côte du château Visite d’un jardin privé rue de la côte du château Joinville, samedi 1 juin 2024.

Visite d'un jardin privé rue de la côte du château

Situé le long du chemin dit de la Côte du Château, ce jardin privé structuré en trois terrasses offre un magnifique point de vue sur Joinville dans son environnement vallonné et verdoyant.

1 et 2 juin

Manifester sa présence en sonnant, puis s'engager dans le chemin de la côte du château et emprunter la porte d'accès direct au jardin.

Situé le long du chemin dit de la Côte du Château, ce jardin privé structuré en trois terrasses offre un magnifique point de vue sur Joinville dans son environnement vallonné et verdoyant.

21 rue de la côte du château 52300 Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 17 56

La propriété, reconstruite en 1707, est jointe un jardin, autrefois cultivé en potager et en verger.

