Visite d’un jardin privé créé il y a 25 ans Jardin du Mas de Chambon Lunel, vendredi 31 mai 2024.

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Parmi les 5 sens (l’ouïe, le vue, l’odorat, le goût et le toucher), il y en a un qui sera privilégié : la vue. En effet, parmi les nombreux végétaux, vous admirerez des statues et autres oeuvres d’art anciennes de grande qualité. Nous serons présents pour vous les commenter.

Jardin du Mas de Chambon 127 chemin de la Garrigue / Chemin des Bœufs, Lunel, Hérault, Occitanie Lunel 34400 Hérault Occitanie 06 77 10 24 28 Autour de l’ancienne demeure du sieur de Chambon, collecteur des impôts au XVIIIe siècle, vous trouverez ce site privé de 1,5 ha composé de plusieurs espaces : jardin à la française agrémenté d’une fontaine Louis XVI en marbre blanc, parc arboré du début du XIXe siècle, olivette, potager, verger, allées d’orangers et de magnolias et roseraie. Nouvelles plantations de camélias, rhododendrons et lagerstroemias. Noria ovale, bassins, statues et bancs à l’ancienne complètent le charme de ce lieu où pousse une grande variété de végétaux. Potager. Basse-cour.

Ouvert aussi pour les Journées européennes du patrimoine (en septembre) et pour le Neurodon (7 et 8 mai 2022). au grand rond-point Julius-Estève, prendre à droite, chemin des Bœufs, puis à 100 m, entre le collège Ambrussum et l’école Jacques-Brel, 127 chemin de la Garrigue. Parking à proximité

©Armand Wizenberg