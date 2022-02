Visite d’un jardin pour proposer une nouvelle charte de l’urbanisme à Brest Jardin 29,rue de Glasgow,29200 Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Visite d'un jardin pour proposer une nouvelle charte de l'urbanisme à Brest

Jardin 29, rue de Glasgow, 29200 Brest, le samedi 26 février à 11:00

Jardin 29, rue de Glasgow, 29200 Brest, le samedi 26 février à 11:00

**Le Collectif Au Pied du Mur et le Collectif Le Jardin de l’Adoration vous invitent à visiter un jardin !** ———————————————————————————————————— Le collectif Au Pied du Mur récemment créé va proposer à Brest Métropole de réfléchir à une charte de l’urbanisme, avec cinq objectifs : > Un urbanisme respectueux de la loi > Un urbanisme concerté en toute transparence avec les habitants > Un urbanisme attentif à la qualité des logements > Un urbanisme digne préservant la mixité sociale et la possibilité pour chacun de se loger à des prix décents, sans dérives spéculatives > Un urbanisme préservant les écosystèmes et la biodiversité. Une pétition sera prochainement mise en place sur change.org, pour réclamer la tenue d’assises de l’urbanisme, afin d’élaborer une charte, comme cela a été fait dans d’autres grandes villes, comme Rennes, Bordeaux, Annecy… Une première visite d’un site emblématique de ces problèmes est organisée ce samedi 26 février à 11h00, devant le foyer de l’adoration, 29 rue de Glasgow. **Tout savoir : [www.aupieddumur.org](http://www.aupieddumur.org)** ————————————-

Entrée libre

Une visite culturelle engagée d'un jardin pour contraindre la Métropole de Brest à respecter une charte de l'urbanisme conçue avec les habitent.e.s.

2022-02-26T11:00:00 2022-02-26T12:30:00

