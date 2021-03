Genève Potager de la Petite-Boissière,promenade Charles-Martin,1208 Genève Genève Visite d’un jardin-potage naturel Potager de la Petite-Boissière,promenade Charles-Martin,1208 Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

du samedi 24 avril au samedi 29 mai à Potager de la Petite-Boissière, promenade Charles-Martin, 1208 Genève

Les jardiniers de l’association Les Sauvages t’attendent pour une visite du potager urbain collectif de la Petite-Boissière. Une petite chasse au trésor t’emmènera sur le chemin des bonnes pratiques qui favorisent la biodiversité au jardin et au potager. C’est l’occasion de discuter avec des jardiniers, de poser des questions et de passer un moment au jardin et en famille. Visite libre et gratuite Organisé dans le cadre des 48h de l’agriculture urbaine [https://www.les48h.fr/](https://www.les48h.fr/) et de la fête de la nature [https://www.fetedelanature.ch/](https://www.fetedelanature.ch/)

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-24T16:00:00 2021-04-24T18:00:00;2021-05-23T13:30:00 2021-05-23T14:30:00;2021-05-29T13:30:00 2021-05-29T14:30:00

