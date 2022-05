Visite d’un jardin paysager, potager et artistique : sculptures, peintures, photographies dans un cadre exceptionnel 5 allée Pierre Combet-Descombes 69440 MORNANT Mornant Catégories d’évènement: Mornant

Rhône

**Jardin artistique privé** ————————— Enrochement végétalisé, jardin potager et d’agrément dans un petit espace (620 m2), atelier d’art. Comment optimiser l’arrosage et l’espace ? Christine et Philippe DENIS vous accueillent, partagent leur savoir faire : initiation à la peinture, à la sculpture, et au dessin. Petite restauration sur place. Commande d’Oyas.

Entrée payante sur inscription : 5 € (Gratuit pour les enfants de 0 à 6 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T08:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T19:00:00

