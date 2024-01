Visite d’un jardin naturel et pause gourmande Peut-on concilier l’art du jardin et gestion naturelle? Les Jardins des Arcands, La Martinaie, Nyoiseau (Segré) Segré-en-Anjou Bleu, samedi 1 juin 2024.

Visite d’un jardin naturel et pause gourmande Peut-on concilier l’art du jardin et gestion naturelle? Découvrez ou rédécouvrez les Jardins des Arcands le samedi 1 juin de 14h à 19h et le dimanche 2 juin de 12h30 à 18h30. 1 et 2 juin Les Jardins des Arcands, La Martinaie, Nyoiseau (Segré) Entrée 3€, Formule Entrée + Boisson bio 6€, Formule Entrée + Boisson + Gourmandise 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T12:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Découvrez ou rédécouvrez les Jardins des Arcands le samedi 1 juin de 14h à 19h et le dimanche 2 juin de 12h30 à 18h30.

Une visite guidée vous sera proposée par Arcandia samedi et dimanche à 14h30. Elle vous présentera les jardins et vous partagera les solutions mises en place pour jardiner paisiblement, sans crainte des nuisibles.

Vous pourrez également faire une pause gourmande sous les grands chênes et vous désaltérer. Des boissons et gourmandises maisons et bio vous seront proposées.

Tarifs

Formule Jardin 3€

Formule Jardin & Raffraichissement 6€

Formule Jardin & Gourmandise 10€

Envie d’en savoir plus? Des Questions?

https://www.lesjardinsdesarcands.fr/

https://www.instagram.com/jardinsdesarcands/

https://www.facebook.com/jardinsdesarcands

Les Jardins des Arcands, La Martinaie, Nyoiseau (Segré) La Martinaie, 49500 Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu 49500 Nyoiseau Maine-et-Loire Pays de la Loire 0658543447 https://www.lesjardinsdesarcands.fr/ https://www.facebook.com/jardinsdesarcands [{« type »: « phone », « value »: « 0658543447 »}, {« type »: « email », « value »: « lesjardinsdesarcands@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lesjardinsdesarcands.fr/contact »}] [{« link »: « https://www.lesjardinsdesarcands.fr/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@jardinsdesarcands) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/165437087_278210247162196_2353967536566314295_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=3fd06f&_nc_ohc=wHCRdi50guwAX8rKWFs&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfAZVrQihKD76njxRo0qeZa3CnuJfqr6R1ChS9tyuP4vNw&oe=65B91A28 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/jardinsdesarcands/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/jardinsdesarcands/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/jardinsdesarcands »}] Les prairies de cette ancienne ferme datant du XVIème siècle ont laissé place à un jardin écologique où plantes comestibles, horticoles et sauvages se côtoient.

Créé en 2019, les tout jeunes Jardins des Arcands vous invite à porter un regard nouveau sur les fameuses mauvaises herbes et vous permettent de découvrir une nouvelle (et à la fois très ancienne) façon de jardiner. En faire moins, dépenser moins pour profiter d’un jardin écologique, havre de paix pour les humains comme pour la biodiversité. Le parking se trouve sur votre droite au bout du chemin.

©lesjardinsdesarcands