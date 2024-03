Visite d’un jardin médiéval Le Jardin des Simples, Esplanade Bicentennaire Le Mans, samedi 1 juin 2024.

Visite d’un jardin médiéval Présentation d’un jardin des simples avec des infos sur l’histoire, les habitudes, les plantes et aussi des astuces pour l’aligner avec le changement climatique. Interludes musicaux, boissons et dégu… 1 et 2 juin Le Jardin des Simples, Esplanade Bicentennaire Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Présentation d’un jardin des simples avec des infos sur l’histoire, les habitudes, les plantes et aussi des astuces pour l’aligner avec le changement climatique. Interludes musicaux, boissons et dégustations, troc plantes

Le Jardin des Simples, Esplanade Bicentennaire rue de la Verrerie 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 (0)629829073 http://entrecoursetjardins.com Un jardin des simples orienté vers le changement climatique, présentation de solutions pour le choix des plantes, des astuces pour l’arrosage, buvette et dégustations, troc plantes Arrêts de tram: Éperon-Cité Plantagenêt et Jacobins-Quinconces, parking Quinconces et Jacobins

©Entre Cours & Jardins