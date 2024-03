Visite d’un jardin et d’atelier artistique Atelier LaMezz Oullins-Pierre-Bénite, vendredi 31 mai 2024.

Visite d’un jardin et d’atelier artistique Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai et 1 juin Atelier LaMezz Gratuit

Début : 2024-05-31T11:00:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Notre atelier a la singularité d’être installé dans une zone d’activité, a l’orée de la vallée de la chimie. Suite à un rapport scientifique établissant un taux alarmant de pollution des sols, les membres de l’atelier ont initié un programme artistique original explorant au travers d’évènements (Les Seveso garden party), les notions de résilience et de la transition écologique considérant le jardin comme un lieu de culture quand bien même il ne puisse être nourricier.

Atelier LaMezz 14 rue de la Grande allée 69310 pierre benite Oullins-Pierre-Bénite 69310 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0660298390 http://atelier-lamezz.org LaMezz est un lieu de travail où des créatifs se retrouvent autour d’un projet commun tout en œuvrant à leurs activités professionnelles respectives.

Bureaux et ateliers se côtoient depuis déjà 12 ans entre pépinière, résidence d’artistes, espace de co-working. L’énergie ne manque pas, des collaborations inattendues voient le jour, et chacun se nourrie des pratiques voisines dans un esprit bienveillant.

Elle accueille seize professionnels de l’artisanat d’art, des arts plastiques, du design d’objet, du design graphique et du design textile et du spectacle vivant…

