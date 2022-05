visite d’un jardin esprit campagnard la croisie St Samson 53140 Pré en Pail Pré-en-Pail-Saint-Samson Catégories d’évènement: Matenne

Pré-en-Pail-Saint-Samson

visite d’un jardin esprit campagnard la croisie St Samson 53140 Pré en Pail, 4 juin 2022, Pré-en-Pail-Saint-Samson. visite d’un jardin esprit campagnard

la croisie St Samson 53140 Pré en Pail, le samedi 4 juin à 14:00 entré libre et accompagné si demande

jardin en milieu rural crée il y a 6 ans et entretenu par une femme la croisie St Samson 53140 Pré en Pail La Croisie St Samson 53140 Pré en Pail Pré-en-Pail-Saint-Samson Saint-Samson Matenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: Matenne, Pré-en-Pail-Saint-Samson Autres Lieu la croisie St Samson 53140 Pré en Pail Adresse La Croisie St Samson 53140 Pré en Pail Ville Pré-en-Pail-Saint-Samson lieuville la croisie St Samson 53140 Pré en Pail Pré-en-Pail-Saint-Samson Departement Matenne

la croisie St Samson 53140 Pré en Pail Pré-en-Pail-Saint-Samson Matenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pre-en-pail-saint-samson/

visite d’un jardin esprit campagnard la croisie St Samson 53140 Pré en Pail 2022-06-04 was last modified: by visite d’un jardin esprit campagnard la croisie St Samson 53140 Pré en Pail la croisie St Samson 53140 Pré en Pail 4 juin 2022 la croisie St Samson 53140 Pré en Pail Pré-en-Pail-Saint-Samson Pré-en-Pail-Saint-Samson

Pré-en-Pail-Saint-Samson Matenne