du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le Jardin des Roses Entrée libre – gratuit

Le jardin vous propose environ 950 variétés de roses anciennes et modernes avec des coloris inédits par un cheminement d’allées engazonnées. Le Jardin des Roses 23 rue de Bellevue, 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente, Charente, Nouvelle-Aquitaine Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:30:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00

