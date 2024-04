Visite d’un jardin de roses et d’annuelles Jardin des Courants du Loir Couture-sur-Loir, samedi 1 juin 2024.

Visite d’un jardin de roses et d’annuelles C’est un grand jardin avec une collection de rosiers grimpants, buissons et lianes, accompagnés de parterres de vivaces et d’annuelles, de dahlias et d’arbustes très originaux. 1 et 2 juin Jardin des Courants du Loir Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Jardin des Courants du Loir Les Courants, 24 bis Marie-Dubois, Couture-su-Loir 41800 Vallée-de-Ronsard Couture-sur-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 72 40 33 http://www.lesjardinsdecassandre.com/le-jardin-des-courants-du-loir/ Bernard et Jeannine Leclerc entretiennent ce jardin avec beaucoup d'amour et de travail. Ils ont développé un accueil très chaleureux pour le public.

Bernard a été maire de Couture pendant deux mandatures. Avec Jeannine, ils ont donné énormément de leur temps et de leurs forces pour développer le fleurissement du village. Place de l’église, prendre la Chartre sur Loir (300m) – Depuis Tours prendre la direction de Monnaie et continuer par St laurent en Gâtines, Les Hermites. Depuis Vendôme prendre la direction de Montoire sur le Loir puis Artins.

