Visite d’un jardin de plantes aromatiques et médicinales La Raviglotte Campsegret, samedi 1 juin 2024.

Visite d’un jardin de plantes aromatiques et médicinales Jardin de plantes aromatiques et médicinales. Il est possible de goûter, sentir certaines plantes. Le jardin est également refuge LPO. 1 et 2 juin La Raviglotte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Il est vivement conseillé de se garer avant d’arriver au jardin, sur le parking prévu à cet effet.

La Raviglotte 650 chemin Le Rital, Lieu-dit Maison Neuve, 24140 Campsegret Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 52 66 29 74 Entouré de forêt, ce jardin est un lieu reposant où les nombreuses plantes aromatiques et médicinales diffusent leurs senteurs. Dans cet espace de biodiversité, certifié Bio et refuge LPO, la terre est exploitée dans le plus grand respect, sans pesticide, sans moteur, ni intrant chimique.

©Coudray Xavier