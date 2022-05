Visite d’un jardin de charme où se mêlent plantes et antiquités Le jardin de l’Aridaine La Forêt-le-Roi Catégories d’évènement: Essonne

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le jardin de l’Aridaine

“Parce qu’il n’est pas nécessaire de posséder un parc pour se créer un cocon fait de diverses ambiances, venez découvrir ce jardin de charme, avec une grande quantité variétale, pensé pour être attractif toute l’année. Collection de succulentes, potager en carrés, petite roulotte…

Entrée libre

Jardin de charme où se mêlent plantes et antiquités Le jardin de l’Aridaine 40 rue Saint-Mard 91410 La Forêt-le-Roi La Forêt-le-Roi Essonne

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T16:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

