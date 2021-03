Bellegarde Jardin de Diane et Patrick Bellegarde, Loiret Visite d’un jardin d’artistes Jardin de Diane et Patrick Bellegarde Catégories d’évènement: Bellegarde

Loiret

Visite d’un jardin d’artistes Jardin de Diane et Patrick, 5 juin 2021-5 juin 2021, Bellegarde. Visite d’un jardin d’artistes

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Jardin de Diane et Patrick Nombreux arbres (Red wood, albysia, pins, saules, érables, cyprés, mélèze, eucalyptus, etc). Nombreux arbustres (Viburnums, buis, robinié, frenctodendron, lilas des indes etc) et plantes annuelles. Jardin de Diane et Patrick 101 et 103 rue de République 45270 Bellegarde Bellegarde Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T20:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bellegarde, Loiret Autres Lieu Jardin de Diane et Patrick Adresse 101 et 103 rue de République 45270 Bellegarde Ville Bellegarde