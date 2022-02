Visite d’un jardin d’artiste Jardin d artiste 19 Rue Magenta 21000 Dijon DIJON ( 21000 ) Catégorie d’évènement: DIJON ( 21000 )

Visite d’un jardin d’artiste Jardin d artiste 19 Rue Magenta 21000 Dijon, 3 juin 2022, DIJON ( 21000 ). Visite d’un jardin d’artiste

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin d artiste 19 Rue Magenta 21000 Dijon

Venez découvrir un jardin composé de nombreuses vivaces, érables, cornus, hydrangéas, graminées. **À noter** : Visite possible de l’atelier.

2€ | Gratuit – 16 ans

Un jardin au cœur de la ville de Dijon ! Jardin d artiste 19 Rue Magenta 21000 Dijon 19 Rue Magenta 21000 Dijon DIJON ( 21000 )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: DIJON ( 21000 ) Autres Lieu Jardin d artiste 19 Rue Magenta 21000 Dijon Adresse 19 Rue Magenta 21000 Dijon Ville DIJON ( 21000 ) lieuville Jardin d artiste 19 Rue Magenta 21000 Dijon DIJON ( 21000 )

Jardin d artiste 19 Rue Magenta 21000 Dijon DIJON ( 21000 ) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon-21000/

Visite d’un jardin d’artiste Jardin d artiste 19 Rue Magenta 21000 Dijon 2022-06-03 was last modified: by Visite d’un jardin d’artiste Jardin d artiste 19 Rue Magenta 21000 Dijon Jardin d artiste 19 Rue Magenta 21000 Dijon 3 juin 2022 Dijon, 21000 Jardin d artiste 19 Rue Magenta 21000 Dijon DIJON ( 21000 )

DIJON ( 21000 )