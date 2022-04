VISITE D’UN JARDIN BIOLOGIQUE ET DU CHÂTEAU DE RANROUËT

2022-09-21 09:45:00 – 2022-09-21 Visite des jardins datant du XVIIème siècle.

Véronique Mathot évoquera l’évolution de l’art de ces jardins.

Déplacement en co-voiturage. Matin : un jardin biologique dans le marais : potager et jardin d’agrément conduits sans bêchage, ni arrosage. Midi : pique-nique (à apporter) Après-midi : Visite guidée d’une forteresse médiévale : visite guidée à travers les siècles des vestiges du Château de Ranrouët. Nombre de place lim Visite des jardins datant du XVIIème siècle.

