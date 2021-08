Louchats Lagunes du Gât Mort Gironde, Louchats Visite d’un espace naturel et sensible : les Lagunes du Gât Mort Lagunes du Gât Mort Louchats Catégories d’évènement: Gironde

Lagunes du Gât Mort, le dimanche 19 septembre

### Ressourcez-vous dans ce lieu unique où se mêle une biodiversité extrêmement riche et rare. L’Espace Naturel Sensible “Domaine d’Hostens et Lagunes du Gât-Mort” s’étend sur un peu plus de 730 hectares. Propriété du Département, ce site est le plus vaste Espace Naturel Sensible girondin. En compagnie d’un guide naturaliste du Département de la Gironde, découvrez ce site majestueux composé d’un chapelet de lacs, étangs, lagunes et zones humides, imbriqués dans un réseau hydrographique de ruisseaux, crastes et fossés. Ressourcez-vous dans ce lieu unique où se mêle une biodiversité extrêmement riche et rare. Peut-être aurez-vous la chance de croiser une loutre ou un lézard vivipare ?

Gratuit. Entrée sur réservation. Prévoir lotion anti-moustiques, chaussures confortables et casquette/chapeau.

Lagunes du Gât Mort Massif forestier, 33125 Saint-Magne Louchats Gironde

