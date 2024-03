Visite d’un espace naturel à Vitry Pl. de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine, dimanche 14 avril 2024.

Visite d’un espace naturel à Vitry Partez à la rencontre de la belle histoire des plantes et des hommes à Vitry-sur-Seine 14 avril et 21 juillet Pl. de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Tarifs : tarif enfant (jusqu’à 16 ans inclus) 1040€ ; tarif adulte 15.4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T16:30:00+02:00 – 2024-04-14T18:30:00+02:00

Fin : 2024-07-21T16:30:00+02:00 – 2024-07-21T18:30:00+02:00

Situé aux portes de Paris, le plateau de Vitry était autrefois utilisé pour cultiver des « forceries de lilas » et par des pépiniéristes. Désormais, cet espace naturel est composé d’une diversité de milieux riches en plantes sauvages. Venez découvrir cette flore préservée, ses hommes et son histoire en traversant plusieurs parcs et jardins.

Durée : 2h00

Activité organisée par Nathalie – guide nature qualinat et paysagiste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/decouvrez-un-vaste-espace-naturel-a-vitry-sur-seine

Pl. de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France

