Visite d’un élevage d’escargots Flavigny-sur-Ozerain, 27 juillet 2022, Flavigny-sur-Ozerain.

Visite d’un élevage d’escargots

2, chemin des chenevières Helixine Flavigny-sur-Ozerain Côte-d’Or Helixine 2, chemin des chenevières

2022-07-27 – 2022-07-27

Helixine

Flavigny-sur-Ozerain

Côte-d’Or

Perrine vous attend pour vous faire visiter sa ferme hélicicole et découvrir l’escargot dans tous ses états !

Vous saurez tout sur ce petit animal et ses particularités et pour les plus jeunes, un petit atelier « flocons de maïs » viendra clôturer la visite.

