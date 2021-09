Strasbourg Palais Universitaire Bas-Rhin, Strasbourg Visite d’un des chefs-d’œuvre de la Neustadt et de la bibliothèque de recherche en histoire Palais Universitaire Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Profitez d’une visite guidée du « Palais U », chef-d’oeuvre d’architecture de style néo-Renaissance, suivie d’une découverte de la Bibliothèque de Recherche en Histoire. Venez découvrir un des chefs-d’œuvre de la Neustadt, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO : le **Palais universitaire**. Situé sur une position stratégique de l’axe impérial voulu par Guillaume Ier, il symbolise tout le savoir-faire allemand et la volonté de l’empire de faire de la science un enjeu politique et sociétal. De sa façade richement décorée et préservée, à sa majestueuse Aula, en passant par ses décors cachés, le Palais universitaire va vous révéler ses secrets. Découvrez également la **Bibliothèque de Recherche en Histoire,** héritière des bibliothèques spécialisées des instituts de l’Université impériale et qui poursuit leur mission d’accompagnement au quotidien des étudiants, des enseignants et des chercheurs dans un cadre récemment rénové.

Gratuit. Inscription obligatoire.

