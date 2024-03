Visite d’un complexe Hôtelier : le Fleur d’Epée Hôtel Fleur d’Epee Le Gosier, jeudi 21 mars 2024.

Visite et découverte d’une structure hôtelière :

HOTEL FLEUR D’EPEE Le Gosier

Les élèves de BAC PRO Hôtellerie-Restauration du Lycée H. BASTARAUD (membre du Campus des Métiers TIVAG) scolarisés sur l’ïle de Marie-Galante se rendront en Guadeloupe sur l’île de Grande-Terre afin d’y effectuer une visite d’entreprise. Les objectifs visés sont nombreux. On peut relever :

– comprendre le fonctionnement général d’un établissement hôtelier, y compris les différents départements tels que la réception, la restauration, l’hébergement…

– identifier les rôles et les responsabilités du personnel , en mettant l’accent sur les compétences et les qualifications nécessaires pour chaque poste,

– observer les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire en vigueur dans la cuisine et la restauration…

– explorer les possibilité de carrière et les perspectives d’emploi dans l’industrie de l’hôtellerie et la restauration, en échangeant, en discutant avec le personnel, en posant des questions.

Après la visite, le Directeur de l’hôtel Mr JAQUET fera une présentation de son parcours professionnel et des expériences acquises à l’étranger.

Hôtel Fleur d'Epee Le Gosier Le Gosier 97190 Bas du Fort Guadeloupe

