du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Gageac

Le propriétaire vous fera découvrir l’évolution architectural du château du XIIe siècle à nos jours. Il reviendra notamment sur le siège mené par Du Guesclin au XIVe siècle. Vous visiterez le donjon, les caves, le parc, le pigeonnier remarquable

3.50€, +12 ans. Gratuit : visite des caves et du parc. Accès au Donjon : limité à 10 personnes (pour les personnes alertes et de plus de 12 ans).

