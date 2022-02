Visite d’un chantier forestier Champsecret, 25 février 2022, Champsecret.

Visite d’un chantier forestier forêt domaniale des Andaines Carrefour des chataigniers Champsecret

2022-02-25 14:15:00 14:15:00 – 2022-03-25 16:30:00 16:30:00 forêt domaniale des Andaines Carrefour des chataigniers

Champsecret Orne Champsecret

En partenariat avec FIBOIS Normandie et l’ONF, le Parc vous propose de découvrir un chantier d’exploitation forestier dans le cadre de la gestion durale des forêts. Vous rencontrerez l’entreprise qui réalise les travaux et vous expliquera son métier et comment il aborde le respect des sols et de la biodiversité.

espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr +33 2 33 81 13 33 https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/

