Haguenau

Visite d’un chantier de construction en bois local Haguenau, 16 octobre 2021-16 octobre 2021, Haguenau. Visite d’un chantier de construction en bois local 2021-10-16 14:00:00 – 2021-10-16

Haguenau Bas-Rhin L’agence Nord Alsace de l’ONF va se doter de nouveaux locaux en utilisant le bois local issu des forêts qu’elle gère dans la région. Symbole de l’engagement de l’ONF pour valoriser la filière bois locale, le projet sera également innovant en termes de consommation énergétique. Venez découvrir au cours d’une visite du chantier, les étapes de construction, les différentes techniques et composants de ce bâtiment exemplaire. L’agence Nord Alsace de l’ONF va se doter de nouveaux locaux en utilisant le bois local issu des forêts qu’elle gère dans la région. Symbole de l’engagement de l’ONF pour valoriser la filière bois locale, le projet sera également innovant en termes de consommation énergétique.

