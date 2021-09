Clermont-Ferrand Cabinet d'architecte Delcros associés Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Visite d’un cabinet d’architecte (maquettes, dessins et aquarelles dans des locaux classés aux Monuments Historiques) Cabinet d’architecte Delcros associés Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Parcours à l’intérieur d’un cabinet d’architecte installé dans un hôtel particulier du XVIème siècle, avec exposition des maquettes, dessins et aquarelles de l’architecte Harrison Delcros.

Entrée libre et sans réservation préalable.

2021-10-15T10:30:00 2021-10-15T17:30:00;2021-10-16T10:30:00 2021-10-16T17:30:00;2021-10-17T10:30:00 2021-10-17T17:30:00

