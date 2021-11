Visite d’un bunker du Mur de l’Atlantique au Pouldu Clohars-Carnoët, 11 novembre 2021, Clohars-Carnoët.

Visite d’un bunker du Mur de l’Atlantique au Pouldu chemin de la Grenouille, Le Pouldu Le Pouldu – Blockhaus Clohars-Carnoët

2021-11-11 14:00:00 – 2021-11-11 17:00:00 chemin de la Grenouille, Le Pouldu Le Pouldu – Blockhaus

Clohars-Carnoët Finistère Clohars-Carnoët

Visite d’un blockhaus du Mur de l’Atlantique au Pouldu

Venez visiter ce lieu chargé d’histoire.

Situé au-dessus de la base des dériveurs du Pouldu –Chemin de la grenouille.

Cette casemate disposait d’un canon antichar. Ce blockhaus est équipé de locaux annexes, abri dortoir et d’une soute à munitions restaurés à l’original.

Un ensemble de panneaux, d’objets, d’uniformes, d’armes et de mobilier guide le visiteur en autonomie ou un guide conférencier vous accompagne selon vos demandes.

Association Mémoire et Patrimoine de Clohars-Carnoët

Mémoire patrimoine de Clohars-Carnoët

memoirepatrimoineclohars@gmail.com

