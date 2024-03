Visite d’un bateau aménagé en laboratoire Saône to Rhône Quai Mavia Gray, dimanche 24 mars 2024.

Visite d’un bateau aménagé en laboratoire Saône to Rhône Quai Mavia Gray Haute-Saône

Saône to Rhône, c’est une campagne de terrain en bateau aménagé en laboratoire conciliant recherche, sensibilisation, pédagogie et médiation scientifique en sciences de l’environnement.

Dans un contexte de changements écologiques globaux, il s’agit de susciter des questionnements sur nos environnements proches et sur la façon dont nous les habitons et souhaitons les habiter. EUR.

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

Quai Mavia Halte Fluviale

Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@j2d.org

L'événement Visite d'un bateau aménagé en laboratoire Saône to Rhône Gray a été mis à jour le 2024-03-05