Latillé Château de La Chèze Latillé, Vienne Visite d’un authentique château d’époque Louis XIII au coeur d’un grand parc à l’anglaise Château de La Chèze Latillé Catégories d’évènement: Latillé

Vienne

Visite d’un authentique château d’époque Louis XIII au coeur d’un grand parc à l’anglaise Château de La Chèze, 19 septembre 2021, Latillé. Visite d’un authentique château d’époque Louis XIII au coeur d’un grand parc à l’anglaise

Château de La Chèze, le dimanche 19 septembre à 14:00

Château du XVIIe siècle d’une grande unité architecturale avec un puits à l’intérieur du bâtiment, un colombier rectangulaire adossé à un bâtiment, dans un parc du XIXe siècle à l’anglaise. Visite guidée des extérieurs, du colombier, de la cuisine et du puits à l’intérieur du logis. Présentation de la lessive à l’ancienne (la bugée) et du four à pain. Promenade à volonté dans le parc à l’anglaise du XIXe siècle : nombreux arbres remarquables et tapis de cyclamens dans les sous-bois. Animaux (chevaux, ânesses, poules, lapins,….)

Gratuit. Entrée libre.

Château du XVIIe siècle d’une grande unité architecturale avec un puits à l’intérieur du bâtiment, un colombier rectangulaire adossé à un bâtiment, dans un parc du XIXe siècle à l’anglaise. Château de La Chèze 1 Château de La Chèze, 86190 Latillé Latillé Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Latillé, Vienne Autres Lieu Château de La Chèze Adresse 1 Château de La Chèze, 86190 Latillé Ville Latillé lieuville Château de La Chèze Latillé