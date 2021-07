Visite d’un atelier de restauration : Parcours dans l’invisible d’une oeuvre d’art Viaduc des Arts, 17 septembre 2021, Paris.

Parcours initiatique dans l’invisible d’une œuvre d’art… ———————————————————- ### Faites un voyage dans le temps et la matière, venez voir et découvrez l’art autrement… **Entrez dans un atelier de restauration spécialisé dans les tableaux, les œuvres sur papier, les sculptures et les cadres anciens, situé dans le cadre prestigieux du Viaduc des Art, depuis plus de 20 ans.** **Avec des professionnels de la restauration-conservation du patrimoine, un parcours initiatique vous emmènera à la découverte d’une grande variété d’objets d’art, vous permettant de les découvrir sous toutes leurs facettes, visibles comme invisibles…** **Lumières blanches directe, transmise, tangentielle, lumières noires UV, Infra Rouges, Radiographies RX, Spectrométries et microscopies vous permettront de dépasser l’image visible pour entrer dans la matière, et comprendre non seulement la fabrication, mais aussi l’histoire d’une oeuvre d’art.** _Ce tableau est-il ancien ou récent ?_ _A-t’il déjà été restauré ?_ _Ce dessin est-il un original ou une reproduction ?_ _Quelle est la différence entre une aquarelle, une encre, un crayon ou un pastel ?_ _Cette sculpture a-t’elle sa polychromie originale ?_ _Ce cadre a-t-il sa dorure d’époque ?_ _Quels sont les pigments qui ont été utilisés sur ce tableau ? Comment distinguer un papier du XVIIIème d’un autre du XIXème Siècle ?_ _Ce tableau sur bois est-il ancien ?_ _Peut-il y avoir un tableau caché sous un autre tableau ?_ _Comment distinguer un vrai d’un faux ?_ _Comment font les faussaires ?_ _Quels sont les outils qui permettent de voir dans l’invisible ?_ _Comment différencier un dessin d’une reproduction ?_ _Quelles sont les différents types de reproduction ?_ [https://youtu.be/MwhzjptVffE](https://youtu.be/MwhzjptVffE) **Entrez et venez au plus près de la matière, venez toucher : bois, toiles, papiers, colles, pigments, résines, crayons, couleurs, peintures, dorures, etc.** ### Venez faire un voyage dans le temps et la matière, venez voir et apprenez à regarder l’art autrement…

