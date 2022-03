Visite d’un atelier de restauration de tableaux Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 2 avril 2022, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Villedieu-les-Poêles 65 rue du Docteur Havard Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

2022-04-02 – 2022-04-03 Villedieu-les-Poêles 65 rue du Docteur Havard

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Visite d’un atelier de restauration, description du métier de Conservateur-Restaurateur de Peintures, présentation de travaux en cours.

Le métier mobilise des connaissances et aptitudes variées: sensibilité artistique, culture historique, connaissance de la chimie, des matériaux et techniques anciennes. Il demande avant tout un respect des oeuvres et une déontologie sans faille.

Diplômée de l’Institut National du Patrimoine (INP), mon travail est réalisé en respectant les règles et la déontologie du métier de conservateur- restaurateur de tableaux et l’intégrité matérielle et culturelle des œuvres :

– Une analyse des différentes problématiques et résolutions nécessaires est effectuée.

– Les traitements réalisés sont totalement réversibles.

– Les matériaux employés sont parfaitement compatibles entre eux et stables dans le temps.

L’atelier travaille aussi bien pour les particuliers, les collectionneurs que les institutions, et reste à votre disposition pour conseils, devis et interventions.

agnes.archimbaud@sfr.fr +33 6 82 00 09 94

Villedieu-les-Poêles 65 rue du Docteur Havard Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

