### Immersion dans l’atelier de restauration de carrosserie automobile HH Services. Découverte du métier, des techniques et des savoir-faire. L’évènement proposera de découvrir les techniques et les savoir-faire du métier de tôlier-formeur tel qu’il se réalisait déjà au début de l’automobile, il y a près de 100 ans. Toute l’équipe sera présente afin d’apporter les explications sur les outils, les techniques utilisées, les véhicules exposés et les métiers.

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

