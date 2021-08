Nantes HANGAR 31 Loire-Atlantique, Nantes Visite d’un atelier de restauration de bateaux du patrimoine HANGAR 31 Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

* Visites de l’atelier de restauration de bateau de la Cale 2 l’île et exposition de sa flottille : Moths nantais, _Thétis_ (canot basse-indrais de 1958), 12m² du Havre, dériveurs, _Amphitrite_ cotre-franc à corne,… et un canoë en papier !! * Présentation d’objets maritimes créés par des femmes, démonstration en direct : marqueterie, travail du bois à l’ancienne …

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Venez découvir les bateaux du patrimoine restaurés au Hangar 31 par l’association La Cale 2 l’Île ! HANGAR 31 Île de 44200 Nantes 31, quai des Antilles Nantes Loire-Atlantique

