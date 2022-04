Visite d’un atelier de fabrication et des caves Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Visite d’un atelier de fabrication et des caves Pontarlier, 7 mai 2022, Pontarlier. Visite d’un atelier de fabrication et des caves Fruitière de Gilley 8, Avenue Jean de Lattre Pontarlier

2022-05-07 – 2022-05-07 Fruitière de Gilley 8, Avenue Jean de Lattre

Pontarlier Doubs De 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h.

Organisée par le Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté.

Visite de l’atelier de fabrication – Visionnage du film sur la fabrication du comté et visite des caves de pré-affinage.

Se renseigner pour les tarifs.

Renseignements auprès de Mme Marguet. Fruitière de Gilley 8, Avenue Jean de Lattre Pontarlier

