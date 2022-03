Visite d’un atelier d’artiste peintre Le Poët-Laval Le Poët-Laval Catégories d’évènement: Drôme

Le Poët-Laval

Visite d'un atelier d'artiste peintre Le Poët-Laval, 1 avril 2022, Le Poët-Laval.

2022-04-01 – 2022-04-03

Le Poët-Laval Drôme Le Poët-Laval Ouverture de l’atelier pour la saison 2022 lors des Journée Européennes des Métiers d’Art. f.aymemartin@gmail.com +33 6 88 15 14 29 https://francoise-ayme-martin.com/ Atelier Françoise Aymé-Martin 70 La Callée Le Poët-Laval

