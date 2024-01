Visite d’un atelier d’artiste et designer textile en éco-conception Atelier Réna Besançon, mercredi 11 décembre 2024.

Sur rendez-vous, j’ouvre les portes de mon atelier aux personnes qui le souhaitent et leur explique ma démarche de création :

– comment je récupère et trie les matériaux de récupération qui me servent de base de travail ;

– comment je réfléchis un objet ou une oeuvre pour avoir le moins d’impact possible.

Je peux aussi échanger avec eux sur les questions de l’impact environnemental et social de l’industrie textile et de la mode et faire des démonstrations courtes des savoir-faire que je développe.

Atelier proche des transports en commun de Besançon. .

Atelier Réna 11 Rue des Vieilles Perrières

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté serena.moglia@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-11 14:00:00

fin : 2024-12-11 18:00:00



