Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime Veulettes-sur-Mer Visites de Veulettes/mer, de la Côté d’Albâtre au village plus confidentiel, RDV à 14h30 sur la digue, face au centre nautique. visite gratuite Située entre les hautes falaises de la Côte d’Albâtre, nichée au creux des vallées de la Durdent et de la Veulette, la station balnéaire de Veulettes-sur-Mer se dévoile à qui sait prendre le temps. Je vous emmène à la découverte des lieux marquants de Veulettes, sur le front de mer mais beaucoup plus à l’intérieur du village, avec l’évocation des villas balnéaires mais aussi de sa superbe église ( visite extérieure car l’église est fermée pour travaux) pendant 1h30 environ. 4 personnes minimi-15 personnes maximum. Environ 3 km à pied.

