Organisé par le Pr Wael Al-RABADI, le samedi 26 mars, cette marche vous emmenera sur les ruines méconnues d’un ancien village abandonné autour du château d’Ajloun. C’est un cadre bucolique exceptionnel à découvrir au printemps et des découvertes archéologiques rares à faire (lieu de culte, murs, puits romains…) ! La visite sans être sportive nécessite des chaussures adaptées à la marche en montagne (cailloux, rochers…), une casquette, des lunettes de soleil et une bouteille d’eau. Pour profiter du soleil sur les pierres et de la fraîcheur du vent, elle aura lieu de 10h à midi.

