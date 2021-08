Sainte-Mesme Place de la mairie Sainte-Mesme, Yvelines Visite du village Place de la mairie Sainte-Mesme Catégories d’évènement: Sainte-Mesme

Yvelines

Visite du village Place de la mairie, 18 septembre 2021, Sainte-Mesme.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Nous commencerons la visite par le musée municipal qui se trouve au 1er étage de la mairie. Vous serez tout sur l’histoire archéologique de Sainte- Mesme. Poursuivons dans l’histoire avec la visite de quelques pièces du manoir. Continuons notre chemin vers la fontaine, en hommage à la jeune fille Maxima (Mesme) décapitée par son frère Maximin (Mesmin). Continuons sur l’Eglise, construite à partir de 1477 par Aymard de Poisieu. Et pour l’année Européenne du Rail, nous visiterons l’ancienne gare de Sainte Mesme

réservation obligatoire, masques obligatoire + avoir un passe sanitaire valide

visite du village de Sainte Mesme à travers ces monuments Place de la mairie RDV rue Charles Legaigneur 78730 Sainte-Mesme Sainte-Mesme Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:30:00

Lieu Place de la mairie Adresse RDV rue Charles Legaigneur 78730 Sainte-Mesme