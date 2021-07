Bourg-le-Roi Bourg-le-Roi Bourg le Roi, Sarthe VISITE DU VILLAGE ET DU PARC ANIMALIER Bourg-le-Roi Bourg-le-Roi Catégories d’évènement: Bourg le Roi

Sarthe

VISITE DU VILLAGE ET DU PARC ANIMALIER Bourg-le-Roi, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Bourg-le-Roi. VISITE DU VILLAGE ET DU PARC ANIMALIER 2021-07-20 – 2021-07-20

Bourg-le-Roi Sarthe Bourg-le-Roi Visite du village et du parc animalier. Si le site de la Tour est primordial dans l’histoire de ce petit bourg aujourd’hui il est occupé par de « charmantes petites bêtes à poils ».

En partenariat avec la Municipalité et l’Association Animations et Patrimoine.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 02 43 33 03 03. Gratuit. Venez découvrir les Alpes Mancelles avec l’Office de Tourisme ! ot.alpes-mancelles@wanadoo.fr Visite du village et du parc animalier. Si le site de la Tour est primordial dans l’histoire de ce petit bourg aujourd’hui il est occupé par de « charmantes petites bêtes à poils ».

En partenariat avec la Municipalité et l’Association Animations et Patrimoine.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 02 43 33 03 03. Gratuit. dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg le Roi, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Bourg-le-Roi Adresse Ville Bourg-le-Roi lieuville 48.34738#0.13269