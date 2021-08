Tourtenay Ancienne école Deux-Sèvres, Tourtenay Visite du village de Tourtenay Ancienne école Tourtenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

### Profitez d’une visite guidée du village pour découvrir l’église, le lavoir, la maison troglodyte et le pigeonnier ! Déambulation dans le village troglodytique de Tourtenay avec la découverte du petit patrimoine, le pigeonnier souterrain (privé) et le lavoir … Des métiers de la ruralité et les faits de résistance du village lors de la seconde guerre mondiale vous seront révélés.

Gratuit. Entrée libre.

