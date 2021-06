Montréal Montréal Montreal, Yonne Visite du village de Montréal Montréal Montréal Catégories d’évènement: Montreal

Yonne

Visite du village de Montréal Montréal, 8 juin 2021-8 juin 2021, Montréal. Visite du village de Montréal 2021-06-08 – 2021-06-08 Office de Tourisme 4 Place du Prieuré

Tous les mardis de juin, notre fidèle ambassadrice, Geneviève Honig, vous propose de visiter le village de Montréal. Anecdotes et petits secrets garantis tout au long de votre balade !

Détails Catégories d’évènement: Montreal, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Montréal Adresse Office de Tourisme 4 Place du Prieuré Ville Montréal lieuville 47.54167#4.03616