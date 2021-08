Melrand Village de l'An Mil - Melrand Melrand, Morbihan Visite du Village de l’An Mil – Melrand Village de l’An Mil – Melrand Melrand Catégories d’évènement: Melrand

En plus de la visite habituelle des lieux (vidéo, circuit extérieur, panneaux…), le visiteur pourra manipuler, jouer, tester… pour apprendre sur notre patrimoine archéologique et historique. Ce lieu d’un village médiéval déserté se prête volontiers à un apprentissage ludique !

Tarif réduit appliqué à toutes les catégories de visiteurs.

En gestion libre, des ateliers de pratique (intérieur et extérieur) permettront de découvrir différents aspects de l'approche de notre patrimoine archéologique et historique ! Accessible à tous ! Village de l'An Mil – Melrand Lann Gouh, 56310, Melrand

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

