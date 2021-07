Chambaron-sur-Morge Salle du domaine Chambaron-sur-Morge, Puy-de-Dôme Visite du village de La Moutade et de son histoire Salle du domaine Chambaron-sur-Morge Catégories d’évènement: Chambaron-sur-Morge

Pour éveiller votre curiosité, un quiz et des ateliers vous seront proposés. Une déambulation accompagnée de personnages costumés les après-midi de 14h à 16h. Renseignements 06.33.91.03.05. Une équipe de bénévoles vous accueille pour vous faire découvrir des lieux marquants de La Moutade. Salle du domaine 63200 La Moutade, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Chambaron-sur-Morge La Moutade Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

