Cruzille Cruzille Cruzille, Saône-et-Loire Visite du village de Cruzille Cruzille Cruzille Catégories d’évènement: Cruzille

Saône-et-Loire

Visite du village de Cruzille Cruzille, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Cruzille. Visite du village de Cruzille 2021-07-31 17:00:00 – 2021-07-31 18:30:00 Mairie de Tournus Devant le lavoir du bourg

Cruzille Saône-et-Loire Cruzille 0 0 EUR Une fin d’après-midi, un samedi, un guide-conférencier et un village… pour vous faire découvrir notre territoire. Venez visiter Cruzille, village blotti dans son vallon, encadré par les vignes et protégé par l’imposante silhouette de son château.

Rendez-vous devant le lavoir du bourg. Une fin d’après-midi, un samedi, un guide-conférencier et un village… pour vous faire découvrir notre territoire. Venez visiter Cruzille, village blotti dans son vallon, encadré par les vignes et protégé par l’imposante silhouette de son château.

Rendez-vous devant le lavoir du bourg. Pays d’art et d’histoire entre Cluny et Tournus

Détails Catégories d’évènement: Cruzille, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Cruzille Adresse Mairie de Tournus Devant le lavoir du bourg Ville Cruzille lieuville 46.50661#4.79756