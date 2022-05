Visite du village de Chevigny & dégustation à la fruitière Chevigny Chevigny Catégories d’évènement: Chevigny

Chevigny Jura Chevigny EUR En compagnie d’une guide conférencière, partez à la découverte d’éléments caractéristiques du riche patrimoine bâti de l’agréable village de Chevigny, l’église-halle (XVIIIe siècle) et son riche mobilier, la fontaine, lavoir, abreuvoir (XIXe siècle) et la croix de chemin (XVIe siècle). La visite se terminera par une dégustation à la fruitière. contact@hellodole.fr +33 3 84 72 11 22 En compagnie d’une guide conférencière, partez à la découverte d’éléments caractéristiques du riche patrimoine bâti de l’agréable village de Chevigny, l’église-halle (XVIIIe siècle) et son riche mobilier, la fontaine, lavoir, abreuvoir (XIXe siècle) et la croix de chemin (XVIe siècle). La visite se terminera par une dégustation à la fruitière. Chevigny

