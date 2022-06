Visite du village de Chalencon

Visite du village de Chalencon



2022-08-24 15:30:00 15:30:00 – 2022-08-24 EUR 3 3 Remontez le temps à l’èpoque médièvale en parcourant le village de Chalencon, véritable bijou architectural qui surplombe l’Ance. Avec Colette Buquet visitez la chapelle, le château, le musée des objets délaissés, la salle d’exposition de l’artiste Poggi. dernière mise à jour : 2022-06-22 par

